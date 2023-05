Die Mitarbeiter des Ordnungsamts sind an ihrer Uniform und ihren Dienstausweisen zu erkennen. Symbolfoto: Symbolfoto: imago images/Deutzmann up-down up-down Polizei warnt vor Betrügern Falsche Mitarbeiter des Ordnungsamts wollten Senioren in Parchim ausrauben Von Alexander Block | 19.05.2023, 14:56 Uhr

Glück im Unglück hatte ein Ehepaar am Mittwoch in Parchim. Zwei angebliche Mitarbeiter des Ordnungsamtes drangen unter einem Vorwand in ihre Wohnung ein. Einen Diebstahl konnte der Ehemann gerade noch verhindern.