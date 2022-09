Überrascht: Gewinnerin Kathrin Ackermann bekam den Buchgutschein persönlich von Geschäftsführer Ingo Küster in ihrem Heimatort im Landkreis Cuxhaven überreicht. Foto: Ingo Küster up-down up-down Pharmazie-Unternehmen bmp Besucherin aus Cuxhaven holt Preis bei Gewinnspiel in Parchim Von Christiane Großmann | 23.09.2022, 14:01 Uhr

Wieviele Kapseln sind in diesem Glas? Diese Schätzfrage konnten Stadtfestbesucher in Parchim am Stand des Pharmazie-Unternehmens „bmp“ beantworten. Das ist die Lösung und hier sind die Gewinner.