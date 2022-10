Autor Bert Lingnau hielt im Irish Pub Parchim eine Lesung zu „Singende Barsche“. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Lesung im Irish Pub Parchim Bert Lingnau las auch aus Krimis über Lübz und Plau am See Von Carlotta Behnes | 07.10.2022, 19:32 Uhr

Am Donnerstag war der Krimi-Buchautor Bert Lingnau im Irish Pub in Parchim zu Gast. Mit der Buchhandlung „reingelesen“ organisierte er dort eine Lesung seines Buchs „Singende Barsche“, in dem er über wahre Kriminalfälle geschrieben hat.