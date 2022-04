Benefiz-Konzert zugunsten der Ukraine FOTO: Michael-Günther Bölsche Benefizkonzert im Kulturhaus Mestlin äpjoiih Von Michael-Günther Bölsche | 10.04.2022, 10:25 Uhr

Am Sonnabend gab es im Kulturhaus Mestlin ein ganz besonderes Konzert: Ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine. Unter den Gästen auch Ukrainer und Ukrainerinnen, die vorübergehend in Mestlin leben. Veranstaltet wurde das in nur wenigen Tagen organisierte Konzert gemeinsam vom Kunst und Kulturverein Grebbin und dem Verein Denkmal Kultur Mestlin e.V.