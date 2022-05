Eckard Josl übergab das Unternehmen an Sohn Markus. Auch das Büro bleibt in der Familie: Den Platz von Doris Josl (l.) nimmt nun Anke Josl ein. FOTO: Christiane Groẞmann Bauunternehmen Josl in Spornitz Firmengründer Eckard Josl übergibt nach 30 Jahren an den Sohn Von Christiane Großmann | 17.05.2022, 12:58 Uhr

Bauunternehmer Eckard Josl startete 1992 in Spornitz mit vier Mitarbeitern in die Selbstständigkeit. Heute sind 40 Kollegen in der Firma tätig. Die Nachfolge war schon seit langem in trockenen Tüchern.