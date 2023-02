Die Ziegendorfer Chaussee ist eine wichtige Durchgangsstraße in Parchim. In der kommenden Woche wird sie aber gesperrt sein. Foto: Alexander Block up-down up-down Baustelle in Parchim Ziegendorfer Chaussee wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt Von Alexander Block | 10.02.2023, 12:10 Uhr

Autofahrer in Parchim müssen sich in der kommenden Woche auf eine Umleitung einstellen. So kann die Sperrung der Ziegendorfer Chaussee umfahren werden.