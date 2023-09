Welche Regelung gilt? Baustelle an Kreuzung Buchholzallee Parchim verwirrt Autofahrer Von Alexander Block | 20.09.2023, 16:17 Uhr Trotz grünem Pfeil warten die Autofahrer an der Kreuzung, weil sie nicht nach rechts, sondern geradeaus oder nach links abbiegen wollen. Das sorgt für Rückstaus. Die Fahrbahnmarkierung schreibt eigentlich ein Abbiegen nach rechts vor. Foto: Alexander Block up-down up-down

Die Buchholzallee in Parchim ist wegen Bauarbeiten nur auf einer Spur befahrbar. An der Kreuzung zum Moltkeplatz sind deshalb einige Autofahrer verwirrt und wissen nicht, wie sie abbiegen sollen, weil die linke Abbiegespur wegfällt. So sollten sie sich jetzt verhalten.