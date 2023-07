Der Radweg in der Putlitzer Straße an einer der Straßeneinmündungen. Diese sollen jetzt durch Aufpflasterungen und farbliche Kennzeichnung den Vorrang des Radverkehrs auf der Putlitzer Straße vor dem abbiegenden Autoverkehr deutlicher machen. Foto: Katja Frick up-down up-down Radverkehr in der Kreisstadt Bauarbeiten in Parchim sollen Radwege sicherer machen Von Katja Frick | 10.07.2023, 16:12 Uhr

Am 10. Juli begannen Arbeiten für verbesserte Radwege und mehr Sichtbarkeit der Radler in der Putlitzer Straße, Bauarbeiten in der Buchholzallee folgen.