Ortsdurchfahrt Parchim Arbeiten an der B191 am Parchimer Südring haben begonnen Von Lisa Bach | 09.10.2023, 17:57 Uhr Die Bauarbeiten am Südring haben mit dem Abtragen der Fahrbahndecke begonnen.

Mit dem Beginn der Herbstferien sind auch die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Parchim gestartet. So kommen Autofahrer trotzdem in die Innenstadt.