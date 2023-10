Das Straßenbauamt Schwerin lässt in Parchim Teile der Fahrbahndecke der B191 erneuern, da sie das Ende der Nutzungsdauer erreicht hat. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, dem 9. Oktober 2023, und werden voraussichtlich bis Ende des Monats andauern. Der Bund investiert in die Maßnahmen rund 570.000 Euro.

Bauarbeiten an B191 laufen in drei Abschnitten

Die Instandsetzung des 1,5 Kilometer langen Teilstückes wird in drei Bauabschnitte unterteilt. Ab Montag beginnen die Fräsarbeiten an der Kreuzung Ziegeleiweg bis kurz hinter die Kreuzung Südring/Ebelingstraße. Die Strecke wird für die Maßnahme voll gesperrt.

Anschließend wird der Abschnitt von der neuen Kreuzung (Einfahrt zur neuen Regionalschule) bis zur der Bushaltestelle Brunnenstraße instand gesetzt. Danach ist der bereits vorbereitete Teilabschnitt von der Kurve beim Seniorenhof bis zur Kreuzung Buchholzallee beim Amtsgericht an der Reihe.

Umleitungen werden bei Sperrungen in Parchim eingerichtet

In jedem der Abschnitte wird es zu Vollsperrungen kommen, die je nach Baufortschritt von der Stadt Parchim angekündigt werden. Umleitungen werden eingerichtet. Dabei werden auch geltende Einbahnstraßenregelungen aufgehoben.

Um die Ortsdurchfahrt zu entlasten, wird der Verkehr bereits seit Mitte September aus Richtung Lübz kommend über die B321 in Richtung Domsühl, weiter über die L92 in Richtung Matzlow, die L81 nach Neu Brenz und umgekehrt geführt.