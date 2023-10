So mancher Parchimer wird sich in den vergangenen Tagen die Augen gerieben haben, wenn er oder sie am Bahnhof vorbeikam. Denn am Parchimer Bahnhof gibt es seit kurzem einen neuen Kiosk. „Viele Jahre war der Bahnhof wie tot“, schildert Mehdi Mahmandost. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er den Kiosk Anfang Oktober eröffnet.

Montags bis freitags schließt Mahmandost um 6 Uhr die Tür auf. „Ladenschluss ist gegen 19 Uhr“, erklärt er. Samstags öffnet der Kiosk von 9 bis 20 Uhr. „Im Sommer wollen wir dann – je nach Wetter – auch länger offen haben“, sagt er und nimmt eine Kundenbestellung an. Der Mann bezahlt sein Bier und verabschiedet sich mit den Worten: „Bis zum nächsten Mal.“

Mehdi Mahmandost hat Kiosk in Parchim selbst aufgebaut

„Ich habe das alles hier selbst gemacht“, sagt der 39-Jährige stolz und zeigt auf die Einrichtung. „Handwerker sind schwer zu bekommen und teuer. So ging es schneller und wir haben Geld gespart. Ich bin stolz darauf“, erklärt der gebürtige Iraner und deutet auf die Dekoration. Einige Tische und Stühle stehen in dem großzügigen Raum, an der Wand hängt ein Fernseher. Gegenüber, auf der linken Seite des Raumes, hat ein großer Tresen Platz gefunden.

An den Tischen im Bahnhofskiosk in Parchim können die Kunden ihren Kaffee entspannt trinken und etwas Pause machen. Foto: Lisa Bach Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zwischen dem Verkaufstisch und einigen Kühlschränken steht ein Gast an einem Stehtisch und hat ein Getränk vor sich. Mahmandost zeigt auf den Tisch und erklärt: „Auch den habe ich selbst gebaut.“

Kunden freuen sich über neuen Kiosk am Bahnhof

„Früher standen hier mal Getränkekisten“, erinnert sich Stephan und zeigt auf die Sitzecken. Der junge Mann kam mit dem Zug aus Schwerin und freut sich, dass am Bahnhof seiner Heimatstadt wieder ein Kiosk eröffnet hat. „Hier war so viele Jahre nichts“, erzählt er.

Auch Alex, der gerade zur Bahn möchte, macht noch eine kleine Besorgung. Der 15-jährige Schüler ist dankbar, dass es wieder einen Kiosk gibt. „Die meisten Geschäfte in der Ecke hier haben nicht so lange offen. Hier habe ich manchmal noch Glück und bekomme auch am Abend noch etwas“, sagt er und macht sich wieder auf den Weg.

Traum erfüllt: So kam Mehdi Mamandost zum Bahnhofskiosk

Bevor Mehdi Mamandost den Kiosk eröffnet hat, war er drei Jahre als Taxifahrer in Parchim unterwegs. „Ich bin oft hier am Bahnhof gewesen und immer wieder habe ich durch die Fenster geschaut und überlegt, was man hier machen könnte“, erzählt er. Mit der Hilfe seines Bruders, einem Immobilienmakler aus Berlin, konnte er die Räume schließlich übernehmen.

Vor der Tür des Kiosks am Bahnhof in Parchim weist ein Schild auf das Angebot hin. Foto: Lisa Bach Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Es war immer mein großer Traum, mit einem eigenen Laden erfolgreich zu sein“, sagt er glücklich. Bisher sei die Resonanz sehr positiv. „Viele Kunden sprechen mich an und freuen sich, dass hier endlich wieder was los ist.“ Der 39-Jährige hofft, sich bald eine Stammkundschaft aufbauen zu können.

DHL-Pakete und Lotto: Neue Angebote im Kiosk in Parchim geplant

Bisher bietet Mehdi Mahmandost in seinem Kiosk Tabakwaren, gekühlte Getränke, Kaffee, belegte Brötchen und Bockwurst sowie eine Annahmestelle für GLS-Pakete. „Ab Ende des Monats nehmen wir auch Pakete von DHL an“, berichtet er und ergänzt: „In ein paar Wochen können die Kunden hier sogar Lotto spielen.“