Spezialisten für Markierungsarbeiten färben die Übergänge in der Parchimer Innenstadt rot ein. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Für mehr Sicherheit Autofahrer sehen auf dem Moltkeplatz in Parchim jetzt rot: Was steckt dahinter? Von Christiane Großmann | 09.05.2023, 13:32 Uhr | Update vor 7 Min.

Am Dienstag fanden an dem Knotenpunkt in der Innenstadt Markierungsarbeiten statt. Seit Langem steht er in der Kritik. Aktuell gibt es eine besondere Diskussion um den Moltkeplatz.