Diese Fotografie von Janusz Beck wird im Studio Katerbau bei der Eröffnung von „Metamorphosen" ausgestellt. Foto: Janusz Beck Ausstellungseröffnung In Marnitz ist bald besondere Fotokunst zu bewundern Von Carlotta Behnes | 15.09.2022, 17:41 Uhr

Wie verwandelt sich Kunst in Natur und Natur in Technik? Dem Thema Verwandlungen stellen sich sieben Künstler in ihren Werken in der Fotoausstellung „Metamorphosen“ im Studio Katerbau. Am Wochenende wird die Ausstellung eröffnet.