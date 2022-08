Volker Timm hätte am 24. August seinen 63. Geburtstag gehabt. Zu den Leidenschaften des Parchimers gehörte auch die Malerei. FOTO: Stadt Parchim up-down up-down Ausstellung in Parchim Freunde, Weggefährten und Stadt erinnern an Volker Timm Von Christiane Großmann | 24.08.2022, 17:21 Uhr

Volker Timm durfte seinen 63. Geburtstag am 24. August 2022 nicht mehr erleben. Der Künstler starb im Februar überraschend. In Memoriam wird in der Stadthalle eine Ausstellung mit Werken des Parchimers eröffnet.