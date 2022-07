Mehr als zehn Männer mussten beim Aufstellen der neun Meter langen Masten alles geben. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Slate wird Zeltstadt im Norden Helfer bauen Pavillonzelt für 500 Besucher im Camp der Generationen auf Von Christiane Großmann | 16.07.2022, 18:09 Uhr

Am Sonnabend begannen in Slate bei Parchim die Aufbauarbeiten für die Zeltstadt im Norden. Etwa 40 Freiwillige arbeiteten Hand in Hand. Unter anderem mussten 240 Erdnägel in den Boden gerammt werden.