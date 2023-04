Am 23. April ist Welttag des Buches. Foto: picture alliance/dpa up-down up-down Welttag des Buches in Parchim Auf glückliche Bibliotheksnutzer warten Sonntag sogar Gutscheine Von Christiane Großmann | 19.04.2023, 09:46 Uhr

Mensch ärgere dich nicht am Welttag des Buches: Spiele und Tiergeschichten von einem Wortkünstler werden am 23. April in der Stadtbibliothek geboten. Auch in der Stadthalle von Parchim ist Sonntag was los.