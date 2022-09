Museumsführerin Kerstin Zimmermann freut sich schon auf viele Besucher am Sonntag beim Erntefest. Foto: Karin Schwarz up-down up-down Pingelhof in Alt Damerow Plattdeutsches Theater und Blasmusik unter der Erntekrone Von Christiane Großmann | 08.09.2022, 17:05 Uhr

Wer am Sonntag einen Ausflug zum ältesten Bauernhof in Mecklenburg nach Alt Damerow unternimmt, wird eine Menge erleben. So sieht das Erntefest-Programm aus.