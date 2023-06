Auch das Parchimer Rathaus aus dem 14. Jahrhundert ist ein Bauwerk der Backsteingotik. Foto: Katja Frick up-down up-down Event der Europäischen Route der Backsteingotik Auch Parchim feiert am 17. Juni den Tag der Backsteingotik Von Katja Frick | 14.06.2023, 18:09 Uhr

Die beiden Kirchen in Parchim können innen besichtigt werden. Dauerausstellung in der Kulturmühle informiert auch über die backsteingotischen Zeugnisse in der Kreisstadt.