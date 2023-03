Das Tafelauto ist im Einsatz, um Lebensmittelspenden abzuholen sowie zu den Ausgabestellen zu bringen. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Lebensmittel für Bedürftige Hohe Spritkosten belasten Arbeit der Parchimer Tafel noch mehr Von Christiane Großmann | 09.03.2023, 14:54 Uhr

Nicht nur die steigende Zahl der Bedürftigen macht Mitarbeitern der Tafeln in Parchim, Goldberg, Plau am See, Karow und Lübz zu schaffen. Es gibt aber auch einen Lichtblick.