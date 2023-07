Probe für die 28. Apachen-Live-Show finden auf der Naturbühne in Neu Damerow statt. Hier wird das Trommeln geprobt. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Indianer- und Westernshow Apachen-Live-Show kehrt nach Neu Damerow zurück Von Michael-Günther Bölsche | 25.07.2023, 13:56 Uhr

Auf der Naturbühne in Neu Damerow haben wieder die Indianer das Sagen, denn hier probt der Chefindianer Wolfgang Kring mit seinen Freunden für die Premiere der Apachen-Live-Show am Sonnabend. Er erklärt, was die Zuschauer in diesem Jahr erwarten können.