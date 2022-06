Anne-Catrin Märzke hat ihre Wurzeln in Parchim und besucht ihre Heimatstadt regelmäßig. FOTO: Grit Siwonia Prominente aus Parchim Anne-Catrin Märzke mit TV-Star Christine Neubauer auf der Bühne Von Christiane Großmann | 14.06.2022, 14:55 Uhr

Schauspielerin Anne-Catrin Märzke steht demnächst wieder in einem neuen Stück auf der Bühne. Kürzlich war sie in Parchim und verriet, an welchem Projekt sie gerade arbeitet.