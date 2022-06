Hier geht der Westring in die Hans-Beimler-Straße über. FOTO: Katja Frick Polizei sucht Zeugen Angriffe auf sechs Autos in Parchim Von Katja Frick | 14.06.2022, 13:52 Uhr

In der Nacht zum Dienstag montierten Unbekannte in der Parchimer Weststadt unter anderem Räder ab und brachen in ein Auto ein. Polizeirevier-Chef Mathias Elert bittet um Zeugenhinweise.