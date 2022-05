FOTO: Fred Ruchhöft Am Internationalen Museumstag am 15. Mai Fest auf dem Gelände des Natur-Museums in Goldberg Von Frank Liebetanz | 02.05.2022, 05:55 Uhr

Ein Fest steigt auf dem Gelände des Natur-Museums in Goldberg am Internationalen Museumstag am 15. Mai.