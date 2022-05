Steht in dieser Woche auch am Herrentag am Grill: Peggy Stagge. FOTO: Christiane Groẞmann Weststadt-Café in Parchim Bratwurscht-Peggy heizt am Herrentag zusätzlich den Grill an Von Christiane Großmann | 23.05.2022, 13:13 Uhr

In der Parchimer Weststadt machte mitten in der Corona-Zeit ein Café auf. Der Laden läuft. Neuerdings steht Peggy Stagge dort zweimal in der Woche am Grill und auch am Herrentag ist hier einiges los.