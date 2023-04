Konzertvorbereitungen: Till und Holger (v. l.) präparieren die Scheune noch mit ein paar akustischen Elementen. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Band „Schweine Eisen“ dabei Alternative Jugend in Parchim startet mit erstem Konzert neu durch Von Christiane Großmann | 15.04.2023, 17:54 Uhr

Durch Corona war es ruhig um die Alternative Jugend in der Kreisstadt von LUP geworden. Am 22. April wird es am Schwarzen Weg wieder bunt und lebendig. Dafür sorgen Bands aus Parchim, Schwerin und Berlin.