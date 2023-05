Jens Krüger ist seit 1996 als Altenpfleger im Parchimer Caritas-Heim tätig. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Tag der Pflege 2023 Altenpfleger aus Parchim möchte in Berlin gehört werden Von Christiane Großmann | 13.05.2023, 06:51 Uhr

Zum Tag der Pflege am 12. Mai gab es in Parchimer Altenpflegeeinrichtungen viel Anerkennung für die Mitarbeiter von den Chefs vor Ort und deutliche Ansagen an die Politik.