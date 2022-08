In den vergangenen Jahren organisierte die Initiative „Demokratie in Bewegung“ eine Radtour. Nun soll inne gehalten werden. Foto: Katja Frick (Archiv) up-down up-down Stimmen für den Frieden Aktionen zum Weltfriedenstag in Parchim und Ludwigslust Von Katja Frick | 28.08.2022, 18:36 Uhr

Die Initiative „Demokratie in Bewegung“ ist ein Bündnis von demokratischen Kreisparteien. Sie lädt diesmal am 1. September nicht zur Radtour, sondern in die Marienkirche.