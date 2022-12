Das 9. Glühweinfest vor der Wiese am Pfarrhaus. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down 9. Glühweinfest in Mestlin Mit Glühwein in den 3. Advent gestartet Von Michael-Günthger Bölsche | 10.12.2022, 17:20 Uhr

Am Vorabend des 3. Advents startet alljährlich in Mestlin das Glühweinfest, veranstaltet von der Kirchengemeinde, der Feuerwehr und ihres Fördervereins sowie des Sportvereins Grün-Weiß. In diesem Jahr bereits zum 9. Mal.