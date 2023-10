Musiktheater Etwa 70 Teenager und eine Live-Band führen Musical in der Parchimer Stadthalle auf Von Christiane Großmann | 09.10.2023, 09:27 Uhr Am 11. Oktober 2023 in Parchim zu erleben: 70 Teenager führen das Muscial „Hiob“ auf. Foto: Simon Leimbeck up-down up-down

Die Kreisstadt von LUP ist Station der Teens-Tournee 2023. Am 11. Oktober findet in Parchim die Aufführung von „Hiob“ statt. Was das Projekt besonders macht.