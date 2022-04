Brand von Futterstroh in einer Milchviehanlage FOTO: Michael-Günther Bölsche Brand auf dem Gelände einer Milchviehanlage 50 Kälber von Rauch bedroht Von Michael-Günther Bölsche | 13.04.2022, 14:01 Uhr

In einem Silo wurde Futterstroh gelagert, welches noch gehäckselt und dann verfüttert werden sollte. Aus bislang unbekannter Ursache ist das Stroh in Brand geraten und bedrohte 50 Kälber in ihren Boxen.