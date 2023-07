Erstaunlich welches Vertrauen das Tier zu Wolfgang Kring hat und im Feuerkreis steht. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Indianershow in Neu Damerow Premiere der 28. Apachen-Live-Show überzeugt mit spektakulären Stunts Von Michael-Günther Bölsche | 30.07.2023, 10:45 Uhr

Die Naturbühne in Neu Damerow war am Wochenende wieder das Ziel vieler Fans der Indianistik und des Western. Wolfgang Kring und seine Freunde luden zur 28. Apachen-Live-Show und bereits zur Premiere am Sonnabend war die Wiese vor der großen Bühne sehr gut gefüllt.