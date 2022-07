Bei Wabel war es am Montagabend zum Waldbrand gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. FOTO: Ralf Drefin up-down up-down Video: Waldbrand bei Wabel Mit Wasser, Drohne und Kreisregner gegen die Flammen Von Kathrin Neumann | 18.07.2022, 20:59 Uhr | Update vor 8 Std.

In der Nähe von Wabel bei Neustadt-Glewe ist es am Montagabend zu einem Waldbrand gekommen. So haben die Feuerwehren aus der Region gegen Flammen und Glutnester gekämpft - und womöglich Schlimmeres verhindert.