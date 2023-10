Kinderkleiderbörse in Niendorf an der Rögnitz

Bereits zum vierten Mal wird am Sonnabend, 7. Oktober, zur Kinderkleiderbörse nach Niendorf an der Rögnitz geladen. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr kann am Mehrzweckgebäude im Ort gebummelt werden. Für das leibliche Wohl werden die Freiwillige Feuerwehr und der Förderverein sorgen.

Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann sich per Mail an kinderkleiderboerse-niendorf@web.de anmelden. Der Aufbau ist ab 7 Uhr möglich.

Grabow lädt zur Pflanzaktion ein

Die Aktion „Naturnahe Gestaltung unserer Grünflächen“ findet am Sonnabend in Grabow statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Grünfläche zwischen Fußgängerbrücke und Rehberger Brücke. Interessierte Teilnehmer sollten am Sonnabend eine Pflanzkelle oder einen Zimmermannshammer mitbringen. Organisiert wird die Aktion von der Zukunftswerkstatt und der Stadt Grabow.

Lesen Sie dazu: Wie sich Grabow für mehr Natur in der Stadt einsetzt

Herbstfest bei der Feuerwehr Hohewisch

Die Freiwillige Feuerwehr Hohewisch lädt am Sonnabend zum Herbstfest und Herbstcup ein. Beginn ist um 15 Uhr am Gerätehaus. Verschiedene Feuerwehren aus der Region werden an diesem Nachmittag zu Schauwettkämpfen antreten. Die Besucher können sich auf eine Kaffeetafel mit Kuchen, Spiele für Klein und Groß sowie Unterhaltung mit Discomusik freuen. Am Abend lädt die Feuerwehr zu einem Fackel- und Laternenumzug mit anschließendem Lagerfeuer ein. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

1. Dorfflohmarkt in Groß Laasch

Zum ersten Mal findet am Sonntag, 8. Oktober, ein Dorfflohmarkt in Groß Laasch statt. Die Idee dazu stammt von Margrit und Heino Kühl aus der Gemeinde. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können die Besucher auf verschiedenen Höfen stöbern und so das Dorf entdecken. Alle Häuser, die am Flohmarkt teilnehmen, werden als Erkennungszeichen Luftballons an ihre Zäune hängen. Außerdem wird noch eine Karte mit allen Standorten für die Besucher vorbereitet.

Am Tag des Flohmarktes wird in der Neustädter Straße 4a in Groß Laasch außerdem eine Haushaltsauflösung stattfinden. „Und Familie Palmer im Hillenkamp veranstaltet an dem Tag ‚Garten offen‘ und präsentiert ihre Miniatur-Eisenbahn, auf der Kinder sogar fahren können“, so Margrit Kühl.

„Grafik Nord“ wird in Neustadt-Glewe eröffnung

Die Ausstellung „Grafik Nord“ wird am Sonntag um 11 Uhr in der Galerie auf der Burg Neustadt-Glewe eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten von verschiedenen Künstlern, die in einem Forum für künstlerische Druckgrafik aktiv sind. Die Ausstellungsreihe findet bereits zum zehnten Mal und in diesem Jahr auch zum letzten Mal statt. Initiiert wurde sie von den Künstlern Hellmut Martensen, Peter Möller und Hartmut Hornung. Letzterer wird nach der Begrüßung durch Bürgermeister Steffen Klieme am Sonntag eine Laudatio halten. Zur Vernissage sind interessierte herzlich willkommen.

Bereits am Mittwoch wurde die Ausstellung „Grafik Nord“ von Thomas Schrödter, Britta Kley, Hellmut Martensen und Uwe Benz (v.l.) auf der Burg in Neustadt-Glewe aufgebaut. Foto: Polina Bleer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch in diesem Jahr begleitet ein umfangreiches Rahmenprogramm die Ausstellung, die neben Neustadt-Glewe auch in Rostock und Ahlbeck zu sehen sein wird. In verschiedenen Workshops geben die Künstler Einblicke in den Schaffensprozess und laden zum Mitmachen ein. So wird ab dem 9. Oktober in Neustadt-Glewe eine Druckwerkstatt mit Hellmut Martensen angeboten. Anmeldungen sind telefonisch unter 038757 50065 möglich. Am 14. Oktober findet von 15 bis 18 Uhr der Workshop „Steindruck“ mit Peter Dettmann und Volker Scharnefsky im Atelier im Heideweg 3 in Ludwigslust statt.

Zur Ausstellung erscheint außerdem ein Katalog, in dem alle Teilnehmer der vergangenen zehn Jahre mit ihren Arbeiten vorgestellt werden.

Familienführung im Schloss Ludwigslust

Eine Familienführung zum Thema „Mode, Körperhygiene und Ausbildung“ findet am Sonntag im Schloss Ludwigslust statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Während des Schlossrundgangs begeben sich die Teilnehmer auf eine Zeitreise. Dabei erzählen die Porträts der mecklenburgischen Herzogsfamilie Interessantes über das höfische Leben und die Mode zur damaligen Zeit.

Markt rund um Schafe und Wolle in Klein Krams

Zu einem „KrimsKramsMarkt“ in der Kramserei in Klein Krams sind Besucher am Sonntag eingeladen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Markt steht unter dem Motto „Vom Schaf bis zur fertig gestrickten Wollsocke“. So können die Besucher unter anderem alle Schritte erleben, die notwendig sind, um Rohwolle von Schafen verarbeiten zu können. Passend dazu werden auch die Walliser Schwarznasen-Schafe Mimi und Eugen vom benachbarten Eselhof Luett Krams vor Ort sein.

Genau zur richtigen Jahreszeit kann man sich mit wärmenden Socken, Schals, Tüchern und Mützen eindecken. Zum Verkauf stehen außerdem verschiedene Spinnräder, Sitzkissen, Wollschalen aus Ton und gesponnene Wolle für den Eigenbedarf. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und Glühwein gesorgt sein.