Rekordverdächtiges aus Hohewisch Erika Klotzbüchers Sonnenblumen sind Himmelsstürmer Von Thorsten Meier | 09.08.2023, 09:00 Uhr Sonnenblumen gedeihen an sonnigen, warmen und windgeschützten Standorten, so wie hier bei Erika Klotzbücher in Hohewisch. Foto: Thorsten Meier

Ob Sonnenblumen, Gurken oder Zucchinis - in den Gärten der Region wächst auch in diesem Jahr wieder viel Rekordverdächtiges. So wie bei Erika Klotzbücher in Hohewisch. 3,85 Meter ist ihre größte Sonnenblume.