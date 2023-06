Der Burg, der Stadt und den Menschen wünschte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner alles Gute für die Zukunft. Der prominente Gast verewigte sich im Goldenen Buch von Neustadt-Glewe. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Regierender Bürgermeister von Berlin auf Blitzbesuch Kai Wegner trug sich ins Goldene Buch von Neustadt-Glewe ein Von Thorsten Meier | 23.06.2023, 18:38 Uhr

Zu einem Blitzbesuch in Neustadt-Glewe reiste der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, am Freitag an. Er war einer von 200 Gästen des Sommerfestes der Landes-CDU von MV und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein.