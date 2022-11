Ein privater Investor will in Hohewisch an der A24 einen Solarpark bauen. Foto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Photovoltaik-Anlage an der A24 Investor informiert über Solarprojekt in Hohewisch Von Dénise Schulze | 22.11.2022, 15:35 Uhr

Ein privater Investor will an der A24 in Hohewisch eine Photovoltaik-Anlage bauen. Die Stadt Neustadt-Glewe lädt am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung in den Ortsteil ein.