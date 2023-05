Heike Nehls lädt zur 17. Pflanzentausch- und Frühlingsbörse am Sonnabend, dem 13. Mai, von 10 Uhr bis 14 Uhr, auf dem Alten Forsthof Wabel ein. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Pflanzentauschbörse in Wabel 2023 Heike Nehls sorgt für frischen Wind und neue Ideen im Garten Von Thorsten Meier | 10.05.2023, 06:00 Uhr

Seit 2015 organisieren Heike Nels und Ehemann Kai Landwehrmann ihre Pflanzenbörse auf dem Alten Forsthof in Wabel. Hier trifft man sich und bringt oder tauscht Pflanzen und kann so auf einfache Art und Weise eine große Vielfalt in den heimischen Garten zaubern.