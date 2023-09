Mit dem jungen Talent Carl Rinke wird am Sonntag, 10. September, um 17 Uhr ein Hamburger Musikstudent in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Neustadt-Glewe gastieren, informiert Pastorin Silke Draeger. Er gibt ein Orgelkonzert auf der 150 Jahre alten Friedrich Albert Daniel Mehmel-Orgel mit Werken von Johann Sebastian Bach, Luis Vierne, Matthias Weckmann und Nikolaus Bruhns. Der Eintritt ist frei, um Spenden werde gebeten, so die Seelsorgerin weiter.

Rinke studiert derzeit in Hamburg Musik. Er wurde in Schwerin geboren, wo er seit seinem zwölften Lebensjahr Orgelunterricht beim dortigen Domkantor Jan Ernst erhielt. Mit dem Wintersemester 2022 begann er sein Kirchenmusikstudium in Hamburg. Dort wird er unter anderem durch Wolfgang Zerer im Hauptfach Orgel unterrichtet.

Der Musikstudent Carl Rinke wird am Sonntag in der Neustädter Kirche auftreten. Foto: Silke Draeger

Neben dem Literaturspiel prägte ihn auch seit jeher die Begeisterung für die Praxis des Improvisierens, so der junge Musiker. Auf der Mehmel-Orgel zu spielen, könne er kaum erwarten. Friedrich Albert Daniel Mehmel war ein deutscher Orgelbauer in Stralsund. Er gilt als bedeutendster pommerscher Orgelbauer seiner Zeit.