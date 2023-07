Die Airbeat hat begonnen, noch gibt es Restkarten für Kurzentschlossene. Foto: Kai Behrendt up-down up-down Festival in Neustadt-Glewe Kurz vorm Start: Noch sind Tickets für Airbeat One zu haben Von Mayk Pohle | 12.07.2023, 13:27 Uhr

Am Donnerstag steigt das große Festival Airbeat One in Neustadt-Glewe. Kurzentschlossene können noch dabei sein.