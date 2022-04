Fördermittel für den Hortneubau in Neustadt-Glewe: Bauminister Christian Pegel übergibt den Fördermittelbescheid an Bürgermeisterin Doreen Radelow. FOTO: Kathrin Neumann Bauprojekt an der Grundschule Corona-Fördermittel für Hortneubau in Neustadt-Glewe Von Kathrin Neumann | 22.04.2022, 17:49 Uhr

An der Grundschule in Neustadt-Glewe entsteht ein neues Hortgebäude. Bis zu 250 Kinder können dort ab Sommer 2023 betreut werden. Doch die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben die Baukosten in die Höhe getrieben.