Produktion im Reinraum: Hier werden die Leitungen und Komponenten aus dem Hause Dockweiler hergestellt. Auch Elektropolieranlagen will die Firma demnächst in Betrieb nehmen. Foto: Christian Spahrbier up-down up-down Firma in Neustadt-Glewe Dockweiler wächst schneller – 90 neue Mitarbeiter allein in 2022 Von Kathrin Neumann | 05.12.2022, 16:03 Uhr

Die hochreinen Leitungssysteme der Firma sind in zwei Branchen derzeit besonders gefragt. Deshalb will Dockweiler mehr Geld investieren als geplant. Auch der Standort in Neustadt-Glewe soll davon profitieren.