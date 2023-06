Vor über einem halben Jahrhundert begann die Liebesbeziehung zwischen Günther Schulz und seiner Kamera. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Stadtbibliothek Neustadt-Glewe Fotograf Günther Schulz zeigt reizvolle Landschaftsfotos Von Thorsten Meier | 20.06.2023, 08:00 Uhr

Vor über 50 Jahren begann die Liebesbeziehung zwischen Günther Schulz und seiner Kamera. Herausgekommen sind unzählige Fotos, die der Neustädter am 29. Juni in der örtlichen Bibliothek zeigen will.