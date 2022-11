Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Neustadt-Glewe Mann stürzt bei Flucht vor der Polizei in die Elde Von dpa | 01.11.2022, 14:52 Uhr

Ein 39-Jähriger will in Neustadt-Glewe einer Polizeikontrolle entkommen. Weit kommt er jedoch nicht. Am Ende erleidet er eine Unterkühlung.