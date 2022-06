Fine-Art-Künstlerin Karin-Marie Wach zeigt in ihrer Ausstellung im Alten Haus der Burg Neustadt-Glewe ihre Arbeiten zu Verlust, Erinnerung und Transformation. FOTO: Thorsten Meier Neue Ausstellung in Neustadt-Glewe Karin-Marie Wach zeigt die Verwandlung eines Londoner Hafenviertels Von Thorsten Meier | 10.06.2022, 05:58 Uhr

Die Künstlerin fügt Fotografien zu besonderen Bildern zusammen. Sie lebt in London, wurde aber in Hamburg geboren und hat familiäre Wurzeln in Neustadt-Glewe, wo sie nun ihre Arbeiten auf der Burg präsentiert.