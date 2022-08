Am Sonntag, 7. August, findet in der Ev.-Luth. Kirche St. Marien in Neustadt-Glewe um 19 Uhr ein Orgelkonzert mit Kantor Fritz Abs aus Parchim statt. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird für die Ukrainehilfe gebeten.

FOTO: Kirche Neustadt-Glewe up-down up-down