Neben Luftballons und einer Torte hatten die Mitarbeiter der Seniorenresidenz auch eine Krone für Ilse Hermann (2.v.r.) zum 100. Geburtstag besorgt. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Seniorenresidenz Lewitz in Neustadt-Glewe Eine Krone zum 100. Geburtstag von Ilse Hermann aus Fahrbinde Von Dénise Schulze | 06.07.2023, 17:41 Uhr

Ilse Hermann aus Fahrbinde wurde am 6. Juli 1923 geboren. Ihren runden Geburtstag feierte sie gemeinsam mit ihrer Familie in der Seniorenresidenz Lewitz in Neustadt-Glewe.