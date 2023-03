Egal ob im Winter vor dem Kamin oder im Sommer unter den Eichen - für Isabel Wolff ist das Jagdschloss Friedrichsmoor als Hochzeitslocation zu jeder Jahreszeit perfekt. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Jagdschloss Friedrichsmoor Bei Isabel Wolff sagen Brautpaare gerne Ja Von Dénise Schulze | 10.03.2023, 17:15 Uhr

Das Jagdschloss Friedrichsmoor gehört zu den Top Ten der beliebtesten Hochzeitslocations in Mecklenburg-Vorpommern. Isabel Wolff erklärt, was Heiraten in der Lewitz so besonders macht.