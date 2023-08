Am späten Sonntagnachmittag ist es in der Ludwigsluster Straße in Neustadt-Glewe, zu einem Wohnungs- und Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehren konnten nicht verhindern, dass das Feuer sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete.

Über 80 Kameraden rückten an, um das Haus zu retten, doch das Feuer vernichtete den gesamten Dachstuhl und die dort befindliche Wohnung. Auch die darunterliegenden Wohnungen wurden durch das Wasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück waren zu dem Zeit-Punk des Feuers keine Personen in der Wohnung, sodass niemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Feuer sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete. Foto: Ralf Drefin

Zum Einsatz waren über sieben Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim und zwei Drehleitern im Einsatz. Die Strom- und Gaszugänge wurden sicherheitshalber abgestellt. Wie das Feuer entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die B191, die durch Neustadt-Glewe führt, musste voll gesperrt werden. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an.