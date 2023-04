Auf dem Gestüt Lewitz ist eine Strohmiete in Brand geraten. Foto: Ralf Drefin up-down up-down Feuer bei Neustadt-Glewe Strohmiete auf dem Gestüt Lewitz steht in Flammen Von Ralf Drefin | 02.04.2023, 10:03 Uhr

Erneut brennt es auf dem Gestüt Lewitz bei Neustadt-Glewe. Eine rund 70 Meter lange Strohmiete steht in Flammen. Die Löscharbeiten dauern am Sonntag noch an.