Seit Monaten arbeiten die Neustädter daran, ihr großes Festwochenende vorzubereiten. Am Wochenende ist es soweit - dann wollen sie gemeinsam mit vielen Gästen ihr 775-jähriges Stadtjubiläum feiern. Unter anderem beim Festumzug, auf der Vereinsmeile oder auf der Kirmes. Das führt zu gewissen Einschränkungen.

„In Abstimmung mit den politischen Gremien verzichten wir auf einen offiziellen Festempfang“, kündigt Bürgermeister Steffen Klieme an und verweist auf finanzielle Gründe.

„Wir wollen ein großes Stadtfest, bei dem die Neustädter sich treffen und gemeinsam die 775-jährige Stadtgeschichte feiern können. Sie sollen das Wochenende genießen.“ Steffen Klieme Bürgermeister von Neustadt-Glewe

Das Fest-Programm von Freitag bis Sonntag, das in Zusammenarbeit mit der Firma Music Eggert gestaltet wurde, sollte da für jeden etwas bereithalten, so Steffen Klieme. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeier wird der große Festumzug mit rund 30 Schaubildern sein. Er startet, angeführt vom Fanfarenzug Ludwigslust, um 11 Uhr in der Lederstraße und führt dann über Laascher Straße, Brauereistraße, Wabeler Straße, Bahnhofstraße, Breitscheidstraße, vorbei am Marktplatz zum Kreisel am Lidl und weiter über Ludwigsluster Straße, Landwehr und Kiez bis zur Burg. „Für den Festumzug ist die Stadt entsprechend der Route zum Teil gesperrt“, erklärt Karen Tappe, bei der Stadt für Kultur und Tourismus zuständig. Gegen 13 Uhr soll der Umzug beendet sein.

Stadt weist fünf Grünflächen als Parkplätze aus

Für Besucher, die mit dem Auto zum Stadtjubiläum anreisen, werden fünf zusätzliche Parkplätze auf Grünflächen eingerichtet und entsprechend ausgeschildert: gegenüber Skipper, am Seekreisel, an der Seestraße beim Barracuda Beach, an der Landwehr und in der Lederstraße.

Am Freitag gibt es ein Höhenfeuerwerk

Das Programm zum Stadtjubiläum beginnt bereits am Freitag mit der Ostseewelle-Party mit DJ Stefan Haschler. „Und um 22 Uhr gibt es ein Höhenfeuerwehr“, so Karen Tappe. Der Sonnabend steht dann auch nach dem Festumzug im Zeichen der Vereine. Sie präsentieren sich auf der Vereinsmeile. „Die Schulfördervereine der Karl-Scharfenberg-Schule und der Grundschule gestalten am Sonnabend beziehungsweise am Sonntag eine große Kaffeetafel im Burginnenhof.“ Am Sonnabendabend gibt es eine Party mit der Live-Band „Blue Light“.

Auf der Burgwiese läuft von Freitag bis Sonntag die Kirmes - mit Autoscooter und anderen Fahrgeschäften, Festbühne und Gourmetmeile. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 1 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 2 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.